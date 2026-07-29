Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Παίκτης της Δόξας Λευκάδας είναι με κάθε επισημότητα ο Μάριος Πουλιανίτης, ο 26χρονος γκαρντ ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Καρδίτσας σε GBL και Basketball Champions League.

Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός γκαρντ, που διακρίνεται για την ικανότητά του στη δημιουργία και την ικανότητά του στα ριμπάουντ, αποτελεί μία εξαιρετική all-around επιλογή στην περιφερειακή γραμμή του Θόδωρου Τερζή, εν όψει της παρθενικής χρονιάς της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #GBL #Δόξα Λευκάδας #Λευκάδα #Πoυλιανίτης