Παίκτης της Δόξας Λευκάδας είναι με κάθε επισημότητα ο Μάριος Πουλιανίτης, ο 26χρονος γκαρντ ο οποίος την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Καρδίτσας σε GBL και Basketball Champions League.

Ο 26χρονος Θεσσαλονικιός γκαρντ, που διακρίνεται για την ικανότητά του στη δημιουργία και την ικανότητά του στα ριμπάουντ, αποτελεί μία εξαιρετική all-around επιλογή στην περιφερειακή γραμμή του Θόδωρου Τερζή, εν όψει της παρθενικής χρονιάς της ομάδας στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού μπάσκετ.

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