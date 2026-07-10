Στο «Νησί των Ανέμων» βρίσκονται αυτές τις μέρες με τις οικογένειές τους οι δύο καλοί φίλοι και κουμπάροι, που ανάρτησαν παρέα μια φωτογραφία, γιορτάζοντας το κλείσιμο της καριέρας του Τσέχου σέντερ.

Μετά από την ολοκλήρωση μίας ακόμη μεγάλης και απαιτητικής σεζόν, σειρά έχουν οι διακοπές και η ξεκούραση για τον Κώστα Σλούκα και τον Γιάν Βέσελι, που βρίσκονται εδώ και μερικές μέρες με τις οικογένειές τους στις Κυκλάδες, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης.

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