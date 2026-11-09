Ο Μαρσελίνιο Χουέρτας σε ηλικία 43 ετών ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Τενερίφη για ένα χρόνο, ωστόσο πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στη EuroLeague για λογαριασμό της Ντουμπάι!

Ο Ισπανός δημοσιογράφος Τσέμας δε Λούκας αναφέρει πως ο Βραζιλιάνος διεθνής γκαρντ ετοιμάζεται να υπογράψει στην Ντουμπάι και να βρεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Τσάβι Πασκουάλ. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στην Μπαρτσελόνα.

Στην 8η σεζόν του στην Τενερίφη, θα πει «αντίο» στον Γιάκα Λάκοβιτς και το νησί της Ισπανίας για να γίνει συμπαίκτης με τον πρώην γκαρντ του Ολυμπιακού και νυν της Ντουμπάι Τόμας Ουόκαπ.

Ο Ουέρτας υπέγραψε για πρώτη φορά στην Τενερίφη το καλοκαίρι του 2019 οδηγώντας τον σύλλογο στην κατάκτηση του τίτλου του Basketball Champions League (2022), καθώς και σε δύο τίτλους Διηπειρωτικού Κυπέλλου (2020, 2023). Στη μεγάλη καριέρα του έχει αγωνιστεί στους Λος Άντζελες Λέικερς τη διετία 2015-17, ενώ στην Ισπανία έχει αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα, την Μπασκόνια, την Μπιλμπάο και την Μπανταλόνα. Επιπρόσθετα, στην Ευρώπη φόρεσε και τη φανέλα της ιταλικής Φορτιτούντο Μπολόνια.