Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Αθήνα βρίσκεται ο Τόμας Γουόκαπ, για να κάνει εξετάσεις έπειτα από ενοχλήσεις στην πλάτη, που δεν του επέτρεψαν να συμπεριληφθεί στην αποστολή της Ντουμπάι για το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ-Αβίβ.

Ο διεθνής πλεϊμέικερ, που έλειπε από τις επιλογές του Τσάβι Πασκουάλ για το παιχνίδι με την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, βρίσκεται στη χώρα μας, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα στη μέση, που κουβαλάει από τη σεζόν 2024-25, όταν είχε μείνει εκτός για σημαντικό χρονικό διάστημα ακολουθώντας συντηρητική θεραπεία, προκειμένου να ξεπεράσει την κήλη που έβγαλε στη μέση του.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr