Ο Βίκος Ιωαννίνων διέλυσε με 87-72 τον ΑΣ Παπάγου στον τελικό του Final Four της Elite League και θα είναι η ομάδα που θα συνοδεύσει τη Λευκάδα στην Basket League της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

Σε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι για περίπου τρία δεκάλεπτα, οι δύο ομάδες έδωσαν ότι είχαν στο παρκέ του «ΔΑΚ Λευκάδας», με τους Γιαννιώτες να πραγματοποιούν μία εξαιρετική τελευταία περίοδο, χάρη σε ένα σερί 12-0, που μετέτρεψε το 67-59 σε 79-59, στα μέσα του τέταρτου δεκαλέπτου, δίνοντας μία εύκολη νίκη και άνοδο στην ομάδα του Θανάση Γιαπλέ.

