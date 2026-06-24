Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είναι η ομάδα που θα αγωνιστεί στην Elite League την αγωνιστική περίοδο 2026-27 μέσα από την διαδικασία ειδικής αδειοδότησης.

Η ομάδα της Κρήτης εξασφάλισε την wild card με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και την τελική απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Οι ομάδες που θα αγωνιστούν την σεζόν 2026-27 στην Elite League:

ΑΣ Παπάγου

ΝΕ Μεγαρίδος

ΑΕΟ Πρωτέας Βούλας

ΑΓΕ Χαλκίδας

ΑΕ Ψυχικού

ΓΣ ΚΑΕ Λαυρίου

ΑΣΑ Κόροιβος

Πανερυθραϊκός ΑΣ

ΓΣ Σοφάδων

ΑΕΠΣ Μαχητές Πειραματικού Πεύκων

ΑΟ Αμύντας

ΓΣ Κρόνος Αγίου Δημητρίου

ΓΑΣ Κομοτηνή

ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου

Πανιώνιος ΓΣΣ

ΑΣΑ Αναγέννηση