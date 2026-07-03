Η μεγάλη στιγμή φτάνει για την έναρξη του FIBA Masters Open (4-12/7), που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Δυτικής Αττικής και της Κορινθίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες αθλητές των ηλικιακών κατηγοριών από 40 ετών και άνω μια μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία.

Το FIBA Masters Open 2026 αποτελεί την παρθενική και ιστορική έκδοση ενός νέου παγκόσμιου θεσμού της FIBA, ο οποίος διεξάγεται στην Ελλάδα από τις 4 έως τις 12 Ιουλίου 2026.

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