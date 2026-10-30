Ο Ζερμέιν Λοβ της Μυκόνου διακρίθηκε στο FIBA Europe Cup. Ο Αμερικανός γκαρντ των νησιωτών συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα του Οκτωβρίου, καθώς ήταν ο πρωταγωνιστής της ομάδας του Βαγγέλη Ζιάγκου που τρέχει 3 στα 3 στη φετινή διοργάνωση.

Ο 37χρονος άσος έχει μέσο όρο 17,3 πόντους, 4,8 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Παράλληλα, βρίσκεται στην πρώτη θέση της αξιολόγησης με 18,3 βαθμούς ανά αγώνα, είναι πρώτος σκόρερ και δεύτερος στις ασίστ στη διοργάνωση.