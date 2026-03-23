Η Ελένη Καπογιάννη έγραψε ιστορία, καθώς συμμετείχε στο All Star Game της Κίνας. Η σπουδαία Ελληνίδα προπονήτρια έγινε με αυτό τον τρόπο, η πρώτη που συμμετέχει στη γιορτή του μπάσκετ γυναικών της χώρας της Ασίας, ανοίγοντας νέους δρόμους για το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Το μπασκετικό της άστρο και το άγγιγμα του Μίδα που διαθέτει αναγνωρίστηκε και στο WCBA, καθώς η head coach της Henan επιλέχθηκε για το All Star Game της Κίνας: «Το να ψηφιστώ ενώ είμαι ξένη, είναι πολύ τιμητικό και μου δίνει δύναμη και κίνητρο να συνεχίσω», είχε δηλώσει στη «Ζούγκλα» και το «Παίξε Μπάλα».

Η Καπογιάννη, έχοντας ήδη μια σπουδαία καριέρα με τίτλους στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, συνεχίζει να σπάει τα σύνορα και να αναδεικνύει το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ σε παγκόσμιο επίπεδο.

