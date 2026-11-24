Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Τουρκίας Εργκίν Αταμάν, βρέθηκε στο «Turkcell Basketball Development Center», για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα ανάμεσα στην Μπεσίκτας και την Παρί.

Η Μπεσίκτας του Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Κωνσταντινούπολη τη φορμαρισμένη Παρί για την 14η αγωνιστική της Euroleague, με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού και νυν Ομοσπονδιακό τεχνικό της Τουρκίας να κάνει την εμφάνισή του στο γήπεδο, για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι.

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