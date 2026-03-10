Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται μεταξύ των πρώτων τιμηθέντων με το νεοσύστατο Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο Στρασβούργο η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Το Τάγμα θα απονέμεται σε προσωπικότητες που έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών. «Η Ευρώπη οικοδομήθηκε από ανθρώπους που γεφύρωσαν χάσματα, έσπασαν φραγμούς και ξεπέρασαν κρίσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Με το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας τιμούμε όσους δεν πίστεψαν απλώς στην Ευρώπη, αλλά συνέβαλαν ενεργά στη διαμόρφωσή της», δήλωσε η κ. Μέτσολα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr