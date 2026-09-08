Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση που αφορά στον Βαγγέλη Λιόλιο και στην ΚΑΕ Προμηθέας, καθώς αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες η δημοσίευση της πλήρους και καθαρογραμμένης απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα στο ieidiseis.gr, το σκεπτικό της ΕΕΑ περιλαμβάνει στοιχεία που φέρεται να αποδίδουν στον πρόεδρο της ΕΟΚ ιδιότητα πραγματικού ιδιοκτήτη και ενεργό διοικητικό ρόλο στην πατρινή ΚΑΕ, γεγονός που, εφόσον επιβεβαιωθεί από το πλήρες κείμενο της απόφασης, εγείρει ζήτημα θεσμικού ασυμβίβαστου.

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