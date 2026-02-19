Η μεγάλη στιγμή για το Κύπελλο Ελλάδας έφτασε, καθώς σήμερα διεξάγονται οι δύο ημιτελικοί που θα κρίνουν τα «εισιτήρια» για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης… Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός , Μαρούσι και Ηρακλής ρίχνονται στη μάχη με κοινό στόχο την παρουσία στο τελευταίο παιχνίδι και τη διεκδίκηση του τροπαίου.

Η αυλαία ανοίγει στις (17:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) με την αναμέτρηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και το Μαρούσι. Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν ως φαβορί, ωστόσο το Μαρούσι έχει αποδείξει πως σε νοκ άουτ αγώνες μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνο, παίζοντας χωρίς άγχος και με ένταση.

Λίγες ώρες αργότερα, στις (20:00,ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ) το ενδιαφέρον στρέφεται στο δεύτερο ζευγάρι, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ηρακλή. Οι «πράσινοι» καλούνται να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του φαβορί, απέναντι σε έναν αντίπαλο που βασίζεται στο πάθος και στη μαχητικότητά του.

