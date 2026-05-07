Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέρικ Χάρντινγκ που έκανε ό,τι ήθελε επιθετικά, η Ρίτας Βίλνιους επικράτησε με 87-69 της Τενερίφης στον πρώτο ημιτελικό του BCL και έκλεισε εισιτήριο για τον τελικό του Final Four, που είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο (9/5, 21:00).

Η Βίλνιους Ρίτας έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον τελικό του Final Four του BCL, με μία εξαιρετική εμφάνιση σε άμυνα και επίθεση, που εξουδετέρωσε όλα τα επιθετικά «ατού» της Τενερίφης, που δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει την επιστροφής της στο δεύτερο ημίχρονο.

