Σε ένα παιχνίδι με συνεχείς ανατροπές και φινάλε «θρίλερ» που κρίθηκε στην παράταση, ο Πρωτέας Βούλας επικράτησε 80-76 του Παναθηναϊκού και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας γυναικών (29/3, 18:30), όπου θα συναντήσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθλητικό.

Ο Πρωτέας Βούλας ξεκίνησε καλύτερα στο πρώτο δεκάλεπτο, διατηρώντας το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου. Στη δεύτερη περίοδο το σύνολο της Σελέν Ερντέμ παρουσιάστηκε περισσότερο συγκεντρωμένο, ανεβάζοντας ρυθμούς στην επίθεση και επιστρέφοντας στο παιχνίδι, ρίχνοντας τη διαφορά στους έξι στα μέσα της περιόδου (20-26). Οι πράσινες δεν έμειναν εκεί, αφού με αντεπίθεση διαρκείας ισοφάρισαν και τελικά προσπέρασαν στο σκορ τον Πρωτέα με καλάθι της Πρινς (28-29), με τους γηπεδούχους να είναι πάντως αυτοί που έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά στο σκορ με 31-29.

