Ο Βίκος Ιωαννίνων ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αμερικανού σέντερ Γουίλιαμ ΜακΝερ, που έρχεται για να προσθέσει δύναμη και εκρηκτικότητα κάτω από το καλάθι των «Γερακιών», για τη σεζόν 2026-27.

Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ συνεχίζει να «οικοδομεί» το ρόστερ της εν όψει της παρθενικής της σεζόν στην Basket League, αποκτώντας τον αθλητικό σέντερ, με παραστάσεις από το NCAA και το γερμανικό πρωτάθλημα.

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