Στον τέταρτο διαδοχικό τελικό Super Cup της Ιστορίας του προκρίθηκε ο Ολυμπιακός, ξεπερνώντας με χαρακτηριστική άνεση το εμπόδιο της Καρδίτσας, 89-56, στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό, στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου.

Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» το Σάββατο (27/9, 20:00, ΕΡΤ2) με στόχο την κατάκτηση ενός 4ου σερί και στο σύνολο τροπαίου Super Cup, ο Προμηθέας Πατρών που νωρίτερα την Παρασκευή (26/9) απέκλεισε την ΑΕΚ με 84-70.

Ο Σάσα Βεζένκοφ σημείωσε 16 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ, την ώρα που και ο εντυπωσιακός Ντόντα Χολ με πολλά θεαματικά καρφώματα είχε επίσης 16 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Ο Σέιμπεν Λι πέτυχε 15 πόντους, 14 ο Άλεκ Πίτερς με 4/8 τρίποντα, την ώρα που Τόμας Ουόκαπ μοίρασε 6 ασίστ και 5 ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πρόσφερε 11 πόντους ευστοχώντας σε 3 τρίποντα στην 1η περίοδο.

Διαχείριση χρόνου έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Μιλουτίνοφ ν’ αγωνίζεται μόνο 10 λεπτά, ενώ μικρό χρόνο συμμετοχής είχαν και οι Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο.

Από την Καρδίτσα 10 πόντους πέτυχε ο Λεωνίδας Κασελάκης.

Ο Γιώργος Πρίντεζης μετέβη στη Ρόδο για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Ολυμπιακού και κάθισε δίπλα στον Γιώργο Αγγελόπουλο και τον αντιπρόεδρο της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ Γιώργο Σκινδήλια στα VIP καθίσματα. Στο «σμαραγδένιο» νησί δεν ταξίδεψε ο έτερος διοικητικός ηγέτης της ομάδας του Πειραιά, Παναγιώτης Αγγελόπουλος.

Τόσο τον ημιτελικό Ολυμπιακός-Καρδίτσα, όσον και τον πρώτο χρονικά, ΑΕΚ-Προμηθέας Πατρών, παρακολούθησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Στα VIP βρέθηκε στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Καρδίτσα και ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε ο αγώνας, μετά από αίτημα του Ολυμπιακού, για να κάνουν καλύτερο ζέσταμα οι παίκτες.

Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Σακίλ ΜακΚίσικ και ο τραυματίας Κίναν Έβανς για τους Πειραιώτες.

Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-26, 65-38, 89-56

Ολυμπιακός (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Βεζένκοφ 16 (1), Ντόρσεϊ 11 (3), Μιλουτίνοφ 6, Φουρνιέ 2, Ουόρντ 2, Λαρεντζάκης, Λι 15, Παπανικολάου 2, Πίτερς 14 (4), Αντετοκούνμπο Κ., Χολ 16

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 2, Τζέφερσον Μπράντον 6 (2), Έλις 7, Κασελάκης 10 (2), Τζέφερσον Ντέιμιεν 4, Χόρχλερ 4, Λιάπης 3 (1), Δίπλαρος 8 (2), Καμπερίδης 4, Μάντσεν 8.