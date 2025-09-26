Ο Προμηθέας ήταν ο νικητής στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του 6ου Super Cup, επικρατώντας 84-70 της ΑΕΚ στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας της Ρόδου, αλλά τη νίκη, με 84-70, στον πρώτο χρονικά ημιτελικό του 6ου Super Cup πήρε δίκαια ο Προμηθέας!

Ο «καυτός» Ρομπ Γκρέι με 30 πόντους (3/7 τρίποντα), 8 ριμπάουντ και 4 κλεψίματα… πήρε από το χέρι τους Αχαιούς και τους οδήγησε στον αυριανό τελικό του Super Cup (20:00, ΕΡΤ2), όπου αντίπαλο με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν θα βρουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού Ολυμπιακός-Καρδίτσα (απόψε στις 20:30).

Ο Προμηθέας θα διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του στο Super Cup, καθώς είχε κατακτήσει το πρώτο τρόπαιο, το 2020, μέσα στην Πάτρα. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στην 3η συμμετοχή της, αφού από φέτος δεν υπάρχει στο πρόγραμμα «μικρός» τελικός.

Ο Κένταλ ΜακΚάλαμ έδωσε στον Προμηθέα 19 πόντους, 7 ασίστ και 4 κλεψίματα, ενώ διψήφιος με 11 πόντους ήταν και ο Λέιτον Χάμοντς.

Από την ΑΕΚ, ο Κρις Σίλβα σημείωσε double double με 20 πόντους και 10 ριμάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Λούκας Λεκαβίτσιους με 14 πόντους.

Η Ένωση βρέθηκε στο 10 (14-24) στο τέλος της 1ης περιόδου, προσπέρασε με 37-34 στα μισά της 2ης περιόδου, αλλά για το υπόλοιπο του αγώνα θα κυνηγούσε στο σκορ την ομάδας της Πάτρας που είχε πάντα τις απαντήσεις.

Αν και δηλώθηκε στη δωδεκάδα της ΑΕΚ, ο Ραϊκουάν Γκρέι δεν πήρε χρόνο συμμετοχής, καθώς δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που είχε στο δεξί πόδι.

Ο Προμηθέας κέρδισε τις εντυπώσεις στην 1η περίοδο, όταν χάρη στα 10/13 δίποντα οικοδόμησε διαφορά 10 πόντων (14-24 στο 10ο λεπτό). Μετά το 9-9 από τρίποντο του Κουζμίνσκας, οι «κιτρινόμαυροι» δεν έβρισκαν λύσεις στην επίθεση (3/8 δίποντα η ΑΕΚ), με τον Κρις Σίλβα να επωμίζεται το βάρος αυτής σημειώνοντας 6 πόντους για την Ένωση. Οι Αχαιοί, όμως είχαν «καυτό» τον Ρομπ Γκρέι, ο οποίος με τρίποντο στην εκπνοή της 1ης περιόδου έδωσε διψήφια τιμή στη διαφορά υπέρ της ομάδας της Ρόδου.

O Φρανκ Μπάρτλεϊ θα «υπέγραφε» σερί 6-0 της ΑΕΚ με την έναρξη της 2ης περιόδου, για το 20-24, υποχρεώνοντας τον τεχνικό του Προμηθέα, Γιώργο Λιμνιάτη, να πάρει τάιμ άουτ. Ο Αμερικανός της ομάδας του Σάκοτα είχε προσφέρει ήδη 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Τζέι Πι Μακούρα απάντησε με τρίποντο για τους Αχαιούς (20-27) σε μία κρίσιμη στιγμή που η Ένωση επιχειρούσε την επιστροφή. Μετά από 2/2 βολές του Σίλβα (22-27), το αντιαθλητικό φάουλ του Μπάρτλεϊ έστειλε τον πόιντ γκαρντ των Αχαιών Κένταλ ΜακΚάλαμ στη γραμμή, για το 22-29. Παρά τις λύσεις από τον Ρομπ Γκρέι και τον ΜακΚάλαμ από πλευράς Πατρινών, η ΑΕΚ θα προσπερνούσε με 37-34. Οι παίκτες του Σάκοτα, είχαν ανεβάσει ρυθμό, και χάρη στο καλό passing game και την πιεστική άμυνα, κάλυψαν σταδιακά τη διαφορά των 10 πόντων, κι ενώ σ’ αυτό βοήθησαν τα εύστοχα τρίποντα των Λεκαβίτσιους και Φλιώνη. Επιπρόσθετα, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ισορροπήσει στα ριμπάουντ, ενώ κέρδιζαν φάουλ και ήταν εύστοχοι από τη γραμμή των βολών. Θ’ ακολουθούσε, όμως σερί 5-0 του Προμηθέα (37-42), μετά από 2/2 βολές του Χάμοντς και τρίποντο του Γκρέι με το οποίο έφτασε τους 19 πόντους στο α΄ μέρος με 3/6 τρίποντα, σε 16:38 λεπτά συμμετοχής (και 3 ριμπάουντ). Πρώτος σκόρερ της Ένωσης στο ημίχρονο ήταν ο Κρις Σίλβα με 10 πόντους.

Η ΑΕΚ τροφοδοτούσε τον Κρις Σίλβα στη ρακέτα, στις αρχές της 3ης περιόδου, με τον Γκαμπονέζο σέντερ να εξελίσσεται σε σημαντικό παράγοντα της ανάκαμψης της ΑΕΚ μετρώντας 14 πόντους και 6 ριμπάουντ έως εκείνη τη στιγμή (42-42). Γκρέι και ΜακΚάλαμ ήταν εύστοχοι από τη γραμμή των βολών, για να καρφώσει εντυπωσιακά με alley oop o Kόουλμαν (44-48). Ο Κατσίβελης έφερε την ΑΕΚ σε απόσταση δύο πόντων (46-48) για ν΄ απαντήσει με τρίποντο ο Μακούρα (46-51). Σκορδίλης και Κουζμίνσκας κράτησαν «ζωντανή» την ΑΕΚ (50-51). Όμως, Χάμοντς και ΜακΚάλαμ με δύο διαδοχικά τρίποντα (50-57) σε συνδυασμό με το εύστοχο λέι απ του Πόλι Πόλικαπ, θα είχαν ως αποτέλεσμα των +9 της ομάδας της Πάτρας (50-59). Ο Λεκαβίτσιους έδωσε τρεις γρήγορους πόντους στην ΑΕΚ (53-59). Ο Κατσίβελης σταμάτησε με φάουλ τον Γκρέι, με τον Αμερικανό να είναι εύστοχος στις βολές (53-61) φτάνοντας τους 23 προσωπικούς πόντους. Ο Κατσίβελης θα… διόρθωνε για το φάουλ του ευστοχώντας στο φινάλε της 3ης περιόδου (55-61).

Η ΑΕΚ πλησίασε ξανά στο καλάθι, με σερί 4-0 από Σίλβα και Λεκαβίτσιους (59-61) στις αρχές της 4ης περιόδου. Οι Αχαιοί έβρισκαν όμως κάθε φορά τον τρόπο ν’ απομακρυνθούν την κρίσιμη στιγμή. Αυτή τη φορά θα ήταν το τρίποντο του Μπαζίνα μετά από 2/2 βολές του Γκρέι (60-66). Και μετά από 1 βολή του Σίλβα, το τρίποντο του Μπάρτλεϊ από το… κέντρο θα ήταν το highlight του πρώτου χρονικά ημιτελικού του 6ου Super Cup (64-66). Χάμοντς, ΜακΚάλαμ και Ρομπ Γκρέι (έφτασε τους 27 πόντους) έδωσαν πόντους στους Αχαιούς (64-72). Το τρίποντο του Λεκαβίτσιους και η 1/2 βολές του Σίλβα αναπτέρωσαν τις ελπίδες των παικτών του Σάκοτα (68-74). Ο ΜακΚάλαμ ευστόχησε, πήρε και το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο (68-77) και απέμεναν 2:04΄΄. Όπως αποδείχτηκε ο Προμηθέας το ήθελε πιο πολύ. Με κλεψίματα και αιφνιδιασμούς και τους Γκρέι, ΜακΚάλαμ συνδεδεμένους με το καλάθι, οι Αχαιοί είπαν «όχι» στην ΑΕΚ (70-84) και θα είναι παρόντες στον τελικό!

Τα δεκάλεπτα: 14-24, 37-42, 55-61, 70-84

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Φλιώνης 5 (1), Κουζμίνσκας 7 (1), Μπάρτλεϊ 9 (2), Άρμς 3, Σίλβα 20, Σκορδίλης 4, Κατσίβελης 6, Λεκαβίτσιους 14 (3), Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Χαραλαμπόπουλος 2.

Προμηθέας Πατρών (Γιώργος Λιμνιάτης): Χάμοντς 11 (1), Κόουλμαν 4, ΜακΚάλαμ 19 (1), Καραγιαννίδης 7, Γκρέι 30 (3), Πλώτας, Μπαζίνας 3 (1), Κομνιανίδης, Πόλικαπ 2, Μακούρα 8 (2), Σταυρακόπουλος.