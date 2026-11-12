Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών/-τριών, ευχαρίστησε τον Αν. Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, για την αρνητική απάντηση στο αίτημα της αύξησης του αριθμού των διαθέσιμων ξένων αθλητών σε επτά.

Το αίτημα της αύξησης των διαθέσιμων ξένων για κάθε ομάδα στα παιχνίδια του Ελληνικού Πρωταθλήματος συζήτησε σε δημόσια τοποθέτησή του ο Γιάννης Βρούτσης, εκφράζοντας την αντίθεσή του προς μια τροποποίηση που δεν ευνοεί την προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ. Αντιθέτως, το αίτημα αυτό περιορίζει και μειώνει ακόμη περισσότερο την προσπάθεια ανάδειξης νέων Ελλήνων αθλητών.

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