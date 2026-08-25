Θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο του ελληνικού μπάσκετ η είδηση της απώλειας του Γιάννη Παλάτου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, με τους δύο αιώνιους να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στους οικείους του.

Μελανή η σημερινή μέρα για το ελληνικό μπάσκετ, που θρηνεί την απώλεια ενός από τους σημαντικότερους ανθρώπους που υπηρέτησαν τον αθλητισμό, μέσα από την πολυετή του παρουσία στα κοινά του ελληνικού μπάσκετ, κερδίζοντας τον σεβασμό ολόκληρης της αθλητικής κοινότητας για το ήθος και την εργατικότητά του.

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