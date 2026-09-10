Ο Μιχάλης Πελεκάνος συνεχίζει να αγωνίζεται. Σε ηλικία 45 ετών ο πολύπειρος φόργουορντ συμφώνησε με τον Μακεδονικό και θα αγωνίζεται στο τοπικό πρωτάθλημα της Α’ ΕΚΑΣΘ.

Έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Περιστέρι, ΑΕΚ, Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακό, Άρη, Μαρούσι και Πανιώνιο, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής. Με τον Ολυμπιακό το 2012 κατέκτησε τη Euroleague, ενώ η τελευταία του παρουσία στην GBL ήταν το 2019-20 με τον Ήφαιστο Λήμνου.

Η ανακοίνωση:

«Μακεδονικός κάνει το μεγάλο «ΜΠΑΜ»!

Ο διεθνής Έλληνας καλαθοσφαιριστής Μιχάλης Πελεκάνος, με σπουδαία παρουσία στον Ολυμπιακό, το Περιστέρι, τον Άρη και τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας Ανδρών, αποτελεί πλέον μέλος της οικογένειας του Μακεδονικού.

Δεν πρόκειται απλώς για μια μεγάλη μεταγραφή. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΟΔΟΞΙΑΣ.

Και πίσω από αυτή τη συμφωνία βρίσκεται ένας άνθρωπος που απέδειξε ότι όταν βάζει έναν στόχο, δεν σταματά μέχρι να τον πετύχει.

Ο Γενικός Αρχηγός Ανδρικού Τμήματος Μπάσκετ του Μακεδονικού, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, με προσωπική ενασχόληση, αμέτρητες επαφές, επιμονή, πίστη έβαλε όλο του το κύρος ώστε αυτή η μεταγραφή να γίνει πραγματικότητα.

Και τα κατάφερε.

Ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ!

Μια προσωπική επιτυχία του Γιάννη ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ!

Μια τεράστια επιτυχία της διοίκησης!»