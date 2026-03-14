Το Περιστέρι έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup και επικράτησε με άνεση του Αμαρουσίου με 81-64, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της GBL.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου έφτασε τις 10 στο φετινό πρωτάθλημα και διατηρείται στην 6η θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, το Μαρούσι συνεχίζει να δίνει μάχη για την παραμονή, παραμένοντας στην τελευταία θέση, με απολογισμό 4 νίκες και 16 ήττες.

