Η επιστροφή της Greek Basketball League για τη σεζόν 2026-27, μας χάρισε ματσάρες που έφτασαν στην «κόψη του ξυραφιού», με τον ΠΑΟΚ και τον Προμηθέα, να παίρνουν κρίσιμες νίκες σε Μύκονο και Πάτρα αντίστοιχα. Την έκπληξη της αγωνιστικής η Καρδίτσα, εύκολες νίκες για ΑΕΚ και Κολοσσό.

Στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της πρεμιέρας, η Μύκονος ώθησε τον ΠΑΟΚ στα όριά του. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια στο τέταρτο δεκάλεπτο, προκειμένου να διατηρήσει το προβάδισμα και να πάρει τελικά τη νίκη με 88-84, σε ένα παιχνίδι που έμεινε ανοιχτό μέχρι το φινάλε.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr