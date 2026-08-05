Ο Εργκίν Αταμάν αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό, ωστόσο παραμένει στην Ελλάδα! Ο Τούρκος τεχνικός, που είναι ελεύθερος στην αγορά, απολαμβάνει τις διακοπές του στη Σύμη και το ζει… έντονα!

Βρέθηκε σε ψαροταβέρνα στη Σύμη, όπου διασκέδασε με την ψυχή του και έσπασε πιάτα πρωτοστατώντας σε γλέντι μαζί με την οικογένεια, τους φίλους του, αλλά και τους εργαζόμενους και τους υπόλοιπους πελάτες του μαγαζιού!

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