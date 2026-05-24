Με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οργανωμένο σχέδιο μετακίνησης φιλάθλων θα πραγματοποιηθεί ο τελικός του Final-4της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο OAKA και το Telekom Center Athens (24/5, 21:00, Novasports Prime), όπως ανακοίνωσε επίσημα η διοίκηση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών.

Μέσα από αναλυτικά ενημερωτικά γραφήματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το ΟΑΚΑ και οι αρμόδιες αρχές παρουσιάζουν το επιχειρησιακό πλάνο για την ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην αποφυγή επεισοδίων, στην προστασία αθλητών και φιλάθλων, αλλά και στην ομαλή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις οδηγίες:

– Οι πύλες του ΟΑΚΑ θα ανοίξουν από τις 15:00, ενώ ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 21:00.

– Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», με αναχώρηση στις 18:00 προς το ΟΑΚΑ χωρίς ενδιάμεσες στάσεις.

– Οι φίλαθλοι της Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρωθούν στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν με συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων.

– Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά με έγκυρο, προσωποποιημένο εισιτήριο και επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Παράλληλα, ανακοινώθηκαν αυξημένα μέτρα τροχαίας, προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης περιμετρικά των εγκαταστάσεων.

Οι διοργανωτές ξεκαθαρίζουν ότι θα υπάρξει «μηδενική ανοχή» σε περιστατικά βίας ή παραβίασης των μέτρων ασφαλείας, υπογραμμίζοντας πως οποιαδήποτε απόπειρα παραβίασης διαδικασιών θα αντιμετωπιστεί άμεσα από τις αρχές.