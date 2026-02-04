Την απόφασή του να αποχωρήσει από τη θέση του τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας του Αμαρουσίου, ανακοίνωσε την Τετάρτη με ανάρτησή του ο Θανάσης Σουφλιάς.

Ο κ. Σουφλιάς είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη θέση το περασμένο καλοκαίρι.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Θα ήθελα να ενημερώσω τους φίλους του μπάσκετ και την οικογένεια του Αμαρουσίου για την ολοκλήρωση της θητείας μου ως General Manager της ΚΑΕ. Στην επαγγελματική μου πορεία, έμαθα να πορεύομαι με γνώμονα μία συγκεκριμένη φιλοσοφία και αξίες.

Φεύγω με τη συνείδησή μου ήσυχη ότι υπηρέτησα τον σύλλογο με απόλυτο σεβασμό. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τη διοίκηση, τους συνεργάτες μου, τους αθλητές και φυσικά τον κόσμο του Αμαρουσίου για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη τους.

Εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας της».