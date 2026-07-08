Η Ελβετική μπασκετική Ομοσπονδία ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Ηλία Παπαθεοδώρου, που αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της «Nati», έπειτα από πέντε χρόνια.

Ο 51χρονος προπονητής αποχαιρετά την εθνική Ελβετίας, έπειτα από μία πενταετία, δίχως να καταφέρει να προκριθεί στην τελική φάση κάποιας μεγάλης διοργάνωσης, με τις δύο πλευρές να τερματίζουν τη συνεργασία τους εν κοινή συναινέσει.

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