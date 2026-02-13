Ο Αθηναϊκός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στην Ισπανία, επικρατώντας 79-68 της Αβενίδα και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του EuroCup Women. Καλύπτοντας τη διαφορά των έξι πόντων από το πρώτο ματς, η ελληνική ομάδα έκανε την ανατροπή και συνεχίζει το ευρωπαϊκό ταξίδι της.

Η ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου έκανε την υπέρβαση εκτός έδρας και «σφράγισε» τη συμμετοχή στις τέσσερις κορυφαίες της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τη γαλλική Βιλνέβ Ντ’ Ασκ (26/2 στην Ελλάδα, 4/3 στη Γαλλία).

Στο καθοριστικό σημείο, με το σκορ στο 68-69 και 2:21 να απομένουν, οι Πρινς και Παρκς ανέλαβαν δράση, οδηγώντας την ομάδα τους σε σερί που «κλείδωσε» τη μεγάλη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 39-40, 58-57, 68-79.

Αβενίδα (Μοντανάνα): Σοριάνο 7, Μαγκαρίτι, Σπρεαφίκο 6 (2), Αρόχο, Μαρτίν 13 (2), Ζέλους, Μάιερς 14 (2), Βιλάρο 7 (1), Κις 13 (2), Κέιβ 8.

Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 3, Τσινέκε, Ουίντερμπερν 17 (3), Παυλοπούλου, Μίλερ 4, Τάντιτς, Πρινς 18 (3), Παρκς 15 (3), Ανίγκουε 13, Χρίστοβα 9 (1).