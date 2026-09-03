Με επίσημη τοποθέτηση, ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε την θέσπιση του ρόλου του CEO, στο πλαίσιο της υιοθέτησης ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας, αντίστοιχου με εκείνα που εφαρμόζονται στα σύγχρονα και πλέον οργανωμένα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Νέα εποχή ξεκινάει στο ελληνικό μπάσκετ από τη φετινή σεζόν, καθώς η λίγκα αποφάσισε να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας, θεσπίζοντας τον ρόλο του CEO του πρωταθλήματος, κατ’ εικόνα του μοντέλου που λειτουργεί εδώ και χρόνια σε ορισμένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα και διοργανώσεις ανά την Ευρώπη.

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