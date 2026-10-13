Με καταπληκτική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο, όπου δέχθηκε μόλις 28 πόντους και τους Ταϊρί Άπλμπαϊ (16π., 2/5 τρίπ.), Ζερμέιν Λοβ (14π., 5ρ.) και Ελάια Τσάιλντς (13π., 12 ρ.) να κάνουν… πράγματα και θαύματα στην επίθεση, η Μύκονος «σάρωσε» στην Ελβετία τη Φρίμπουργκ με 80-65 κι έκανε το «2Χ2» στον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά το πρώτο ισορροπημένο δεκάλεπτο, η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου επέβαλλε το δικό της τέμπο και στο φίνις του αγώνα κυριάρχησε απόλυτα «χτίζοντας» μία μεγάλη διψήφια διαφορά, η οποία μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί πολύτιμη.

Εξαιρετική εμφάνιση κι απ’ τον Φάντερμπερκ (12π.), ενώ σημαντική βοήθεια σε κρίσιμα σημεία του αγώνα έδωσαν κι ο Φίλιππος Τίγκας (10π., 2/4τρίπ.), αλλά και ο Διονύσης Σκουλίδας (3 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 37-40, 52-56, 65-80

Φρίμπουργκ (Πετίτ Τιμπό): Κολόν 5 (1), Εγιενγκά 7 (1), Κουπά, Μπερνεγκέ 10 (2), Ντελ’Άκουα, Μαρτίνα, Εμπαλά 21 (5), Λε Μο 2, Κοτούρ 2, Μοερμάν 9, Μπράουν 9 (3).

Μύκονος (Βαγγέλης Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 12, Άπλμπαϊ 16 (2), Τσάιλντς 13 (1), Καββαδάς 3, Λάγιος, Σκουλίδας 9 (3), Πετανίδης, Τίγκας 10 (2), Τόλιας, Ιατρίδης 3 (1), Λοβ 14 (1).