Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στον κόσμο του NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλαρκ με τις αμερικανικές αρχές να ερευνούν πλέον τα ακριβή αίτια της τραγωδίας που συγκλόνισε το Μέμφις και συνολικά το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η υπόθεση εξετάζεται ως πιθανή περίπτωση υπερβολικής δόσης, καθώς στο σπίτι όπου βρέθηκε ο 29χρονος εντοπίστηκαν αντικείμενα που σχετίζονται με χρήση ναρκωτικών ουσιών. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, τίποτα δεν θεωρείται οριστικό, αφού οι αρμόδιες αρχές περιμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr