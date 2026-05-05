Με το… καλημέρα των play-offs του NBA, οι Μινεσότα Τίμπεργουλφς απέδρασαν από την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς με νίκη 104-102 σε ένα ματς-θρίλερ, ενώ οι Νικς διέλυσαν τους Φιλαδέλφεια 76ers με 137-98, κάνοντας με εμφατικό τρόπο το 1-0 στη σειρά τους. Δύο παιχνίδια με εντελώς διαφορετική εικόνα, αλλά με κοινό παρονομαστή το ιδανικό ξεκίνημα για τους νικητές.

O Βίκτορ Γουεμπανιάμα πραγματοποιώντας 12 μπλοκ σημείωσε ιστορικό ρεκόρ στην φάση των playoffs, όμως, αυτός που επικράτησε στη γαλλική μονομαχία ήταν ο Ρούντι Γκομπέρ καθώς κράτησε τον συμπατριώτη του στους 11 πόντους…

