Ειδική αναφορά στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη κατά τη συνάντησή τους στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνάντησης Ελλάδας – Κύπρου.

«Θέλω να σε ευχαριστήσω διότι έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό. Χθες έγινε, νομίζω, το ματς ίσως της δεκαετίας της Ευρωλίγκα και ήσουν παρών απ’ ότι έμαθα», είπε στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

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