Με τους Τζέφερσον και Άπσον σε εξαιρετική ημέρα, η Καρδίτσα επικράτησε με 85-72 του Πανιωνίου στο «Γ. Μπουρούσης» και έφτασε στην 6η της νίκη, στο πλαίσιο της 23η αγωνιστικής της Basket league.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Καρδίτσα να μπαίνει καλύτερα στο παρκέ και να χτίζει μία διαφορά στα πρώτα λεπτά του αγώνα, χάρη σε προσπάθειες των Ντέιμιαν Τζέφερσον και Μπράντον Τέιλορ, που με διαδοχικά καλάθια από μέση απόσταση και τη γραμμή του τριπόντου κατάφεραν να χτυπήσουν την άμυνα του Πανιωνίου (12-5). Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν ρυθμούς στη συνέχεια και με καλάθια των Τζάκσον Κρούζερ και Μπράντον Τέιλορ έριξε τη διαφορά στο καλάθι (12-10) στα μέσα της πρώτης περιόδου. Η Καρδίτσα στη συνέχεια απάντησε με τον Άπσον, ενώ οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα σερί 6-0 για να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ (14-16). Η Καρδίτσα ισοφάρισε προσωρινά, με τον Τσαλμπούρη να πετυχαίνει τρίποντο για το 16-19 και τον Εστράδα να διαμορφώνει το 18-19 της πρώτης περιόδου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr