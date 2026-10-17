Με πέντε αναμετρήσεις άνοιξε η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της GBL. Η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, ο Άρης και ο Προμηθέας Πάτρας συνεχίζουν με νίκες τις υποχρεώσεις τους, ο Ηρακλής παίρνει την παρθενική του νίκη στο πρωτάθλημα και ο Προμηθέας φεύγει με οριακό διπλό από τη Λευκάδα.

Το «μενού» της ημέρας άνοιξε στη SUNEL Arena. Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε, αλλά τελικά επικράτησε της Μυκόνου με 84-79 σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι.

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