Ο Α.Ο Σπόρτινγκ αποκάλυψε το επετειακό έμβλημα της ομάδας, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 χρόνων ιστορίας από την ίδρυση του συλλόγου των Πατησίων.

Ο Α.Ο. Σπόρτινγκ αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς συλλόγους του ελληνικού μπάσκετ, έχοντας ιδρυθεί το 1936 στα Πατήσια από Έλληνες της Κωνσταντινούπολης. Η ιστορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άνθιση του αθλήματος στην Ελλάδα, με το γυναικείο τμήμα να αποτελεί την απόλυτη δύναμη για δεκαετίες, κατακτώντας 21 Πρωταθλήματα Ελλάδας και φτάνοντας δύο φορές στην τετράδα της Ευρώπης (1991, 1992).

