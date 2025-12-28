Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης των Μιλγουόκι Μπακς με τους Σικάγο Μπουλς παραλίγο να προκαλέσει επεισόδιο ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης πήρε την μπάλα και έκανε ένα κάρφωμα… ανεμόμυλο (αλά Ντομινίκ Γουίλκινς) στο ανοιχτό γήπεδο, την ώρα που το ματς τελείωνε με τους αντιπάλους του να μην τον μαρκάρουν, αφού τα πάντα είχαν κριθεί.

Bulls were livid after Giannis’ windmill dunk to end the game. Antetokounmpo just walked away like nothing happened 😂pic.twitter.com/cqeg2jxbN6 — NBA Memes (@NBAMemes) December 28, 2025

Η κίνησή τους αυτή δεν άρεσε στους παίκτες του Σικάγο, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να πηγαίνει πρώτος για να του ζητήσει τον λόγο. Ο Κόμπι Γουάιτ ακολούθησε τον Μαυροβούνιο σέντερ, ζητώντας επίσης εξηγήσεις από τον Αντετοκούνμπο, με τον Greek Freak να αποχωρεί χωρίς να δώσει συνέχεια.

Για μικρό χρονικό διάστημα οι παίκτες των δύο ομάδων ήρθαν σε λεκτική αντιπαράθεση, αλλά το σκηνικό έλαβε τέλος χωρίς να υπάρξει περαιτέρω έκταση.