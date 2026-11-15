Σε ένα χορταστικό παιχνίδι με 197 πόντους, το Μαρούσι απέδρασε με 104-93 από τα Ιωάννινα και την έδρα του Βίκου χάρη σε έναν καταπληκτικό Τζόρνταν Φλόιντ, που σταμάτησε στους 38 πόντους.

Το Μαρούσι ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση, με τον Γιούτοφ να ευστοχεί σε τρία διαδοχικά τρίποντα και να διαμορφώνει το 3-12 στα πρώτα λεπτά. Ο Βίκος προσπάθησε να απαντήσει με τους Τζάστις, ΜακΝέρ, Καρακώστα και Φρίμαν, μειώνοντας προσωρινά τη διαφορά (12-15), όμως οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τον έλεγχο.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr