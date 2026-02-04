Το Μαρούσι επικράτησε του Προμηθέα στην Πάτρα με 92-100 και έγινε η -χρονικώς- τελευταία ομάδα που προκρίθηκε στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης