Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 100.000 δολαρίων από το NBA, μετά την απουσία των All-Stars Ντόνοβαν Μίτσελ και Έβαν Μόμπλεϊ στον αγώνα της περασμένης Τετάρτης, όπου η ομάδα ηττήθηκε 130-116 από τους Μαϊάμι Χιτ.

Στο επίσημο φύλλο αγώνα, η απουσία των δύο παικτών καταγράφηκε ως «ξεκούραση», με τη λίγκα να επιβάλλει το πρόστιμο για παραβίαση της Πολιτικής Συμμετοχής Παικτών. Σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής, που ενημερώθηκαν το 2023, καμία ομάδα δεν επιτρέπεται να έχει περισσότερους από έναν «σταρ» παίκτη εκτός για τον ίδιο αγώνα.

Ο Μίτσελ, 29 ετών, έχει χάσει δύο αγώνες φέτος, ενώ έχει μέσο όρο 30,9 πόντους και 5,5 ασίστ σε 13 αγώνες. Ο έξι φορές All-Star έχει μέσο όρο καριέρας 24,9 πόντους και 4,7 ασίστ σε 552 αγώνες (544 ως βασικός) σε εννέα σεζόν με τους Γιούτα Τζαζ (2017-22) και τους Καβαλίερς.

Ο Μόμπλεϊ, 24 ετών, έχει χάσει μόνο ένα παιχνίδι φέτος. All-Star για πρώτη φορά την προηγούμενη σεζόν, έχει μέσο όρο 18,9 πόντους και 8,8 ριμπάουντ σε 14 αγώνες φέτος. Στις πέντε σεζόν του με τους Καβαλίερς έχει μέσο όρο 16,5 πόντους και 8,9 ριμπάουντ σε 283 αγώνες, όλοι ως βασικός.