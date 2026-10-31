Ολοκληρώθηκε με επτά συναρπαστικές αναμετρήσεις η 9η αγωνιστική της Euroleague, με τον Ολυμπιακό να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο 7-2 και την κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει το εντυπωσιακό σερί της επικρατώντας με 95-76 της Φενέρμπαχτσε. Σε ένα σπουδαίο παιχνίδι στην Μπολόνια, η Μπεσίκτας επέστρεψε από το -13 για να πάρει τελικά τη νίκη με 103-101, ενώ η Μπαρτσελόνα πήρε με 98-94 το ισπανικό ντέρμπι με τη Βαλένθια.

Η δράση ξεκίνησε από την Πέμπτη. Στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας έφτασε σε μία από τις μεγαλύτερες σε έκταση νίκες της ιστορίας του, διαλύοντας με 103-73 την απογοητευτική Μπάγερν. Λίγη ώρα αργότερα, η Παρί έκανε δεύτερη συνεχόμενη έκπληξη, λυγίζοντας με 99-94 την αντίσταση της Μακάμπι Τελ-Αβίβ, με τον Ναντίρ Ιφί να προσφέρει ακόμη ένα σόου σκοραρίσματος. Η Ρεάλ, επιβεβαίωσε την εξαιρετική αγωνιστική της κατάσταση, διαλύοντας με το επιβλητικό 95-76 την Παρτίζαν, πίσω από τον εξαιρετικό Μαλεντόν και τον Καμπάτσο που έκαναν ό,τι ήθελαν στην περιφερειακή άμυνα της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.

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