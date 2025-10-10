Με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί 86-84 της Μπασκόνια συνεχίστηκε η 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται τη Ντουμπάι στο ΣΕΦ.

Η 3η αγωνιστική:

Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 90-103

Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου

Μπασκόνια (Ισπανία)–Παναθηναϊκός 84-86

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό) 79-82

Παρτιζάν (Σερβία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 93-87

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 85-72

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου

20:45 Novasports 5HD Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας

21:15 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Ντουμπάι

21:30 Novasports 6HD Μπάγερν Μονάχου – Ζαλγκίρις Κάουνας

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Βαλένθια

Βαθμολογία

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 2-0

Βαλένθια (Ισπανία) 2-0

Παναθηναϊκός 2-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1

Παρτιζάν (Σερβία) 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1

Μονακό (Μονακό) 2-1

Παρί (Γαλλία) 2-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-1

Ολυμπιακός 1-1

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 1-1

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-1

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 0-2

