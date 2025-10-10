Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 86-67 της Ντουμπάι ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Την Πέμπτη νίκη πανηγύρισε και ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 86-84 της Μπασκόνια.

Η 3η αγωνιστική:

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 90-103

Μπασκόνια (Ισπανία)–Παναθηναϊκός 84-86

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό) 79-82

Παρτιζάν (Σερβία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 93-87

Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-79

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 85-72

Ολυμπιακός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 86-67

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 81-86

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 108-102

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 70-98

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-0

Μονακό (Μονακό) 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1

Ολυμπιακός 2-1

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1

Βαλένθια (Ισπανία) 2-1

Παναθηναϊκός 2-1

Παρί (Γαλλία) 2-1

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 2-1

Παρτιζάν (Σερβία) 2-1

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-2

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2

Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-2

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3

