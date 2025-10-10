Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 86-67 της Ντουμπάι ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Την Πέμπτη νίκη πανηγύρισε και ο Παναθηναϊκός που επικράτησε 86-84 της Μπασκόνια.
Η 3η αγωνιστική:
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 90-103
Μπασκόνια (Ισπανία)–Παναθηναϊκός 84-86
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Μονακό (Μονακό) 79-82
Παρτιζάν (Σερβία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 93-87
Παρί (Γαλλία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 90-79
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 85-72
Ολυμπιακός–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 86-67
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 81-86
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Βαλένθια (Ισπανία) 108-102
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 70-98
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-0
Μονακό (Μονακό) 2-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 2-1
Ολυμπιακός 2-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-1
Βαλένθια (Ισπανία) 2-1
Παναθηναϊκός 2-1
Παρί (Γαλλία) 2-1
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 2-1
Παρτιζάν (Σερβία) 2-1
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 1-2
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 1-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-2
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 1-2
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 1-2
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 1-2
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-3