Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα 96-71 της Μπάγερν στο Μόναχο και τον Παναθηναϊκό να χάνει 92-75 από τη Βίρτους στη Μπολόνια ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.
Η 6η αγωνιστική:
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 92-75
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 71-96
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 69-79
Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία) 83-101
Βαθμολογία
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1
Παναθηναϊκός 4-2
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2
Παρί (Γαλλία) 4-2
Ολυμπιακός 4-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-2
Παρτιζάν (Σερβία) 3-3
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3
Μονακό (Μονακό) 3-3
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3
Βαλένθια (Ισπανία) 3-3
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-3
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-4
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-4
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6