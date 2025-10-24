Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί άνετα 96-71 της Μπάγερν στο Μόναχο και τον Παναθηναϊκό να χάνει 92-75 από τη Βίρτους στη Μπολόνια ολοκληρώθηκε η 6η αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Η 6η αγωνιστική:

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 92-91

Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου

Βιλερμπάν (Γαλλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 85-79

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Μονακό (Μονακό) 85-77

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 73-88

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)–Βαλένθια (Ισπανία) 100-103

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπασκόνια (Ισπανία) 90-72

Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Παναθηναϊκός 92-75

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Ολυμπιακός 71-96

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 69-79

Παρτιζάν (Σερβία)–Παρί (Γαλλία) 83-101

Βαθμολογία

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 5-1

Παναθηναϊκός 4-2

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 4-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 4-2

Παρί (Γαλλία) 4-2

Ολυμπιακός 4-2

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-2

Παρτιζάν (Σερβία) 3-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-3

Μονακό (Μονακό) 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3

Βαλένθια (Ισπανία) 3-3

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-3

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-4

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-4

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-4

Μπασκόνια (Ισπανία) 0-6

