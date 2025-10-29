Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Μονακό στο ΣΕΦ στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σημειώνεται ότι ο Παναθηναϊκός επικράτησε την Πέμπτη της Μακάμπι.

Η 7η αγωνιστική

Τρίτη, 28 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-85

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 79-65

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-65

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 74-72

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-84

Μπασκόνια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 92-85

Παρί (Γαλλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 80-90

Βαλένθια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-79

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός–Μονακό (Μονακό) 87-92

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρτιζάν (Σερβία) 97-84

Βαθμολογία

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-1

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 5-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 5-2

Παναθηναϊκός 5-2

Ολυμπιακός 4-3

Παρί (Γαλλία) 4-3

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-3

Βαλένθια (Ισπανία) 4-3

Μονακό (Μονακό) 4-3

Παρτιζάν (Σερβία) 3-4

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-4

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-4

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-4

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-4

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-5

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-5

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-5

Μπασκόνια (Ισπανία) 1-6

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ευρωλίγκα #Πανόραμα