Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από την Μονακό στο ΣΕΦ στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 7η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σημειώνεται ότι ο Παναθηναϊκός επικράτησε την Πέμπτη της Μακάμπι.
Η 7η αγωνιστική
Τρίτη, 28 Οκτωβρίου
Παναθηναϊκός–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 99-85
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 79-65
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-65
Μπαρτσελόνα (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 74-72
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)– Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-84
Μπασκόνια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 92-85
Παρί (Γαλλία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 80-90
Βαλένθια (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 92-79
Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου
Ολυμπιακός–Μονακό (Μονακό) 87-92
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Παρτιζάν (Σερβία) 97-84
Βαθμολογία
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-1
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 5-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 5-2
Παναθηναϊκός 5-2
Ολυμπιακός 4-3
Παρί (Γαλλία) 4-3
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-3
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 4-3
Βαλένθια (Ισπανία) 4-3
Μονακό (Μονακό) 4-3
Παρτιζάν (Σερβία) 3-4
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-4
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-4
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-4
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-4
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-4
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-5
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-5
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-5
Μπασκόνια (Ισπανία) 1-6