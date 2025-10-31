Ο Ολυμπιακός επικράτησε 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε 92-84 από τη Μονακό.
Η 8η αγωνιστική:
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-59
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-99
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρί (Γαλλία) 86-77
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-70
Βαλένθια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 80-78
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 84-58
Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου
Μονακό (Μονακό)–Παναθηναϊκός 92-84
Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 62-58
Μπασκόνια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 86-75
Παρτιζάν (Σερβία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 76-78
Βαθμολογία
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 6-2
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-2
Ολυμπιακός 5-3
Μονακό (Μονακό) 5-3
Βαλένθια (Ισπανία) 5-3
Παναθηναϊκός 5-3
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-3
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4
Παρί (Γαλλία) 4-4
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-4
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 4-4
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-5
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-5
Παρτιζάν (Σερβία) 3-5
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-6
Μπασκόνια (Ισπανία) 2-6
Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-6