Ο Ολυμπιακός επικράτησε 62-58 της Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, ενώ ο Παναθηναϊκός έχασε 92-84 από τη Μονακό.

Η 8η αγωνιστική:

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Βιλερμπάν (Γαλλία) 96-59

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 92-99

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)– Παρί (Γαλλία) 86-77

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 86-70

Βαλένθια (Ισπανία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 80-78

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 84-58

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου

Μονακό (Μονακό)–Παναθηναϊκός 92-84

Ολυμπιακός–Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 62-58

Μπασκόνια (Ισπανία)–Αναντολού Εφές (Τουρκία) 86-75

Παρτιζάν (Σερβία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 76-78

Βαθμολογία

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 6-2

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 6-2

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 6-2

Ολυμπιακός 5-3

Μονακό (Μονακό) 5-3

Βαλένθια (Ισπανία) 5-3

Παναθηναϊκός 5-3

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 5-3

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 4-4

Παρί (Γαλλία) 4-4

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 4-4

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 4-4

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 3-5

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-5

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 3-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 3-5

Παρτιζάν (Σερβία) 3-5

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 2-6

Μπασκόνια (Ισπανία) 2-6

Βιλερμπάν (Γαλλία) 2-6

