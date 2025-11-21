Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με το ευρύ 103-82 της Ντουμπάι στο ματς για την 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος κοντράρεται με την Παρί στο ΣΕΦ.
Η 12η αγωνιστική
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου
Βιλερμπάν-Μονακό 52-84
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου
Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 74-73
Παναθηναϊκός – Ντουμπάι 103-82
Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105
Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας 100-99
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου
21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε
22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας
Η βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-3
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3
Παναθηναϊκός 8-4
Ολυμπιακός 7-4
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5
Μονακό (Μονακό) 7-5
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6
Βαλένθια (Ισπανία) 6-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 6-6
Παρί (Γαλλία) 5-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-7
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7
Παρτιζάν (Σερβία) 4-7
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8
Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9