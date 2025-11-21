Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με το ευρύ 103-82 της Ντουμπάι στο ματς για την 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Σειρά παίρνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος κοντράρεται με την Παρί στο ΣΕΦ.

Η 12η αγωνιστική

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου

Βιλερμπάν-Μονακό 52-84

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου

Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός – Ντουμπάι 103-82

Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας 100-99

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου

21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Παρί

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:30 Novasports 5HD Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου

21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε

22:00 Novasports 2HD Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-3

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-3

Παναθηναϊκός 8-4

Ολυμπιακός 7-4

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 7-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5

Μονακό (Μονακό) 7-5

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6

Βαλένθια (Ισπανία) 6-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 6-5

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 6-6

Παρί (Γαλλία) 5-6

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 5-6

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-6

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 5-7

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7

Παρτιζάν (Σερβία) 4-7

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-8

Μπασκόνια (Ισπανία) 3-8

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9

