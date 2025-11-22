Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 98-86 της Παρί ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη συνέτριψε 103-82 την Ντουμπάι.
Η 12η αγωνιστική:
Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου
Βιλερμπάν-Μονακό 52-84
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου
Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 74-73
Παναθηναϊκός – Ντουμπάι 103-82
Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105
Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας 100-99
Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου
Ολυμπιακός – Παρί 98-86
Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89
Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 95-73
Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 87-99
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 76-73
Η βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3
Ερυθρός Αστέρας 8-4
Ολυμπιακός 8-4
Παναθηναϊκός 8-4
Ζαλγκίρις Κάουνας 7-5
Μπαρτσελόνα 7-5
Μονακό 7-5
Φενερμπαχτσέ 7-5
Βαλένθια 7-5
Αρμάνι Μιλάνο 6-6
Βίρτους Μπολόνια 6-6
Ρεάλ Μαδρίτης 6-6
Παρί 5-7
Μπάγερν Μονάχου 5-7
Ντουμπάι 5-7
Αναντολού Εφές 5-7
Παρτιζάν 4-8
Μπασκόνια 4-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9
Βιλερμπάν 3-9