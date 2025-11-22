Με τον Ολυμπιακό να επικρατεί 98-86 της Παρί ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη συνέτριψε 103-82 την Ντουμπάι.

Η 12η αγωνιστική:

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου

Βιλερμπάν-Μονακό 52-84

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου

Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα 74-73

Παναθηναϊκός – Ντουμπάι 103-82

Αρμάνι Μιλάνο – Χάποελ Τελ Αβίβ 83-105

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας 100-99

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου

Ολυμπιακός – Παρί 98-86

Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 99-89

Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου 95-73

Παρτίζαν – Φενέρμπαχτσε 87-99

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας 76-73

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 9-3

Ερυθρός Αστέρας 8-4

Ολυμπιακός 8-4

Παναθηναϊκός 8-4

Ζαλγκίρις Κάουνας 7-5

Μπαρτσελόνα 7-5

Μονακό 7-5

Φενερμπαχτσέ 7-5

Βαλένθια 7-5

Αρμάνι Μιλάνο 6-6

Βίρτους Μπολόνια 6-6

Ρεάλ Μαδρίτης 6-6

Παρί 5-7

Μπάγερν Μονάχου 5-7

Ντουμπάι 5-7

Αναντολού Εφές 5-7

Παρτιζάν 4-8

Μπασκόνια 4-8

Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-9

Βιλερμπάν 3-9

