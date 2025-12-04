Με το ματς του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε να αναβάλλεται ξεκίνησε η 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή την Βαλένθια.

Η 14η αγωνιστική

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) αναβλήθηκε

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 75-81

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 65-83

Μονακό (Μονακό)–Παρί (Γαλλία) 125-104

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 92-85

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Βιλερμπάν (Γαλλία) 87-80

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια

21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι

21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-4

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-4

Παναθηναϊκός 9-4

Μονακό (Μονακό) 9-5

Ολυμπιακός 8-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5

Βαλένθια (Ισπανία) 8-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 8-5

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 8-6

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-6

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-9

Παρί (Γαλλία) 5-9

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9

Παρτιζάν (Σερβία) 5-9

Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-10

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-11

