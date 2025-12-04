Με το ματς του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε να αναβάλλεται ξεκίνησε η 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρασκευή την Βαλένθια.
Η 14η αγωνιστική
Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου
Ολυμπιακός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) αναβλήθηκε
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 75-81
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 65-83
Μονακό (Μονακό)–Παρί (Γαλλία) 125-104
Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 92-85
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Βιλερμπάν (Γαλλία) 87-80
Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου
21:00 Novasports 5HD Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Βαλένθια
21:30 Novasports Start Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι
21:30 Novasports 4HD Μπασκόνια – Αρμάνι Μιλάνο
Βαθμολογία
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-4
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-4
Παναθηναϊκός 9-4
Μονακό (Μονακό) 9-5
Ολυμπιακός 8-5
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5
Βαλένθια (Ισπανία) 8-5
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 8-5
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-6
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 8-6
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-6
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-9
Παρί (Γαλλία) 5-9
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9
Παρτιζάν (Σερβία) 5-9
Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-10
Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-11