Με τον Παναθηναϊκό να χάνει 89-79 από την Βαλένθια συνεχίστηκε η 14η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Να θυμίσουμε ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε την Πέμπτη αναβλήθηκε.

Η 14η αγωνιστική:

Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου

Ολυμπιακός–Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) αναβλήθηκε

Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 75-81

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 65-83

Μονακό (Μονακό)–Παρί (Γαλλία) 125-104

Παρτιζάν (Σερβία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 92-85

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)– Βιλερμπάν (Γαλλία) 87-80

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου

Παναθηναϊκός–Βαλένθια (Ισπανία) 79-89

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 79-89

Μπασκόνια (Ισπανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 88-78

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)–Ντουμπάι (ΗΑΕ) 79-78

Βαιμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 10-4

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 9-5

Παναθηναϊκός 9-5

Μονακό (Μονακό) 9-5

Βαλένθια (Ισπανία) 9-5

Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 9-5

Ολυμπιακός 8-5

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-6

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 8-6

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 7-7

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 7-7

Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-8

Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-9

Παρί (Γαλλία) 5-9

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-9

Παρτιζάν (Σερβία) 5-9

Μπασκόνια (Ισπανία) 5-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-10

Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-11

